Pourquoi les Bleues ne pourront pas loger à Clairefontaine

Chassées de leur propre demeure. Pour le rassemblement de juin et les matchs de qualification au Mondial 2027, les Bleues ne pourront pas aller à Clairefontaine . Alors non, ce n’est pas de la faute de l’équipe de France du Eleven All Stars. C’est tout simplement parce que l’équipe de France masculine occupera déjà les lieux pour se préparer pour la Coupe du monde 2026.

Mais où séjourneront donc les joueuses de Laurent Bonadei à partir de lundi ? Pas très loin de Clairefontaine dans les Yvelines, puisqu’elles se rendront dans un hôtel de Rambouillet . À noter qu’elles s’entraîneront tout de même au sein des installations sportives de Clairefontaine , avant de se rendre en Pologne mercredi en vue de leur premier match.…

VM pour SOFOOT.com