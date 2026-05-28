Coupe du monde 2026 : retrouvez les listes des 48 sélections
Groupe A
La liste de 26 joueurs de l’Afrique du Sud
La liste des 26 joueurs de la Corée du Sud…
SF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
Coupe du monde 2026 : retrouvez les listes des 48 sélections
La liste de 26 joueurs de l’Afrique du Sud
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Alors, on a le fin mot de cette histoire ou toujours pas ? « Il s’est envolé » , a simplement lâché Claude Puel en conférence de presse, jeudi, à propos d’Ali Abdi. Le défenseur a en effet quitté le groupe de l’OGC Nice pour se rendre en Tunisie avant la Mondial ... Lire la suite
Parapluies pour les touristes à Paris, volets fermés pour des personnes âgées dans le Sud-Ouest... Chacun essaie jeudi de s'adapter pour traverser l'épisode de chaleur, "historique" selon Météo-France, avec un record battu pour un mois de mai: 37,8°C à Angoulême-La ... Lire la suite
C’est le pompon. Victime d’un cambriolage la semaine dernière, Ada Hegerberg a subi un nouveau coup dur. D’après les informations de L’Équipe , l’attaquante d’OL Lyonnes est contrainte de déclarer forfait pour la finale de Première Ligue contre le Paris FC, vendredi ... Lire la suite
Coup de massue à Roland-Garros ! Le N.1 mondial et grandissime favori Jannik Sinner, qui n'avait "pas d'énergie" jeudi, s'est fait renverser dès le 2e tour du seul tournoi du Grand Chelem qui manque à son palmarès. Alors qu'il menait deux sets à rien et 5-2 dans ... Lire la suite
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