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Un joueur né en 2010 a joué en Ligue des champions
information fournie par So Foot 19/03/2026 à 00:58

Un joueur né en 2010 a joué en Ligue des champions

Un joueur né en 2010 a joué en Ligue des champions

Pavić, pas prić. Entré pour parapher le large succès du Bayern Munich contre l’Atalanta Bergame (4-1), le jeune allemand Filip Pavić a brisé un plafond de verre qui donne un coup de vieux à l’ensemble du lectorat de So Foot. Le défenseur central est tout simplement devenu le premier joueur né en 2010 à fouler une pelouse de Ligue des champions . Le défenseur Deniz Ofli, né en 2007, a également disputé ses premières minutes avec le Bayern.

Le troisième plus jeune joueur de l’histoire de la C1

Né le 19 janvier de l’année de la victoire de l’Espagne au Mondial, Pavić est également devenu le troisième plus jeune joueur de l’histoire de la C1, après Max Dowman. Le p’tit d’Arsenal est né le 31 décembre 2009 et était entré à 15 ans et 308 jours d’un match de Ligue des champions contre le Slavia Prague. Youssoufa Moukoko avait 16 ans et 18 jours lors de sa première européenne avec Dortmund, en 2020.…

UL pour SOFOOT.com

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