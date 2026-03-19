Officiel : Messi a marqué 900 buts en carrière
Il court toujours. À 38 balais, l’histoire retiendra que c’est sur
la chaîne youtube de Zack Nanni
un service de Sergio Reguilón que
Lionel Messi a atteint la barre symbolique des 900 buts en carrière. Contre N
ashville, le lutin argentin a profité de la Ligue des champions Concacaf pour marquer un peu plus l’histoire du ballon rond, en huitièmes de finale retour de cette sorte de C1 nord-américaine. La nuit du mercredi 18 au jeudi 19 mars dira s’il a atteint les 901 buts…
¡900 veces Lionel Messi! ⚽ pic.twitter.com/3oLNdqxLno…
UL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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