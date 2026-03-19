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Endrick est-il un Shadok ?
information fournie par So Foot 19/03/2026 à 00:33

Endrick est-il un Shadok ?

Endrick est-il un Shadok ?

Par ses multiples frappes de balle et les œillères qu’il semble porter sur le terrain, Endrick a mis en application un principe simple, hérité de la planète Shadok : plus ça rate, plus on a de chances que ça marque. Et si le Brésilien sortait tout droit de l’imagination de Jacques Rouxel.

24 mai 2006, XVI e arrondissement de Paris. Claude Piéplu, 83 ans, porte-parole à la retraite du peuple des Shadoks, passe l’arme à gauche. Déjà endeuillée par la perte de son père fondateur Jacques Rouxel deux années plus tôt, la planète Shadok risque de disparaître une bonne fois pour toutes dans le cosmos. Un péril dont n’ont absolument pas conscience Cintia Ramos Moreira et Douglas Sousa à quelques mois d’accueillir dans leur famille le petit Endrick Felipe Moreira de Sousa, qui sort finalement du ventre de sa mère le 21 juillet de cette même année. Absolument rien ne semble alors lier les destins de Panoramix dans Astérix et Obélix contre César au rejeton d’un foyer brésilien des environs de Brasília qui galère à joindre les deux bouts. Pourtant, 19 ans, 9 mois et 19 jours après la mort de Piéplu, Endrick nous a prouvé le contraire. Sa performance, la semaine dernière sur la pelouse du Celta de Vigo, en témoigne : il est un fier ambassadeur de la philosophie shadokienne. Et peut-être un Shadok lui-même ?

« Ce n’est qu’en essayant continuellement que l’on finit par réussir. En d’autres termes… Plus ça rate et plus on a de chances que ça marche » , expliquait Claude Piéplu. Un adage visiblement pris au pied de la lettre par Endrick dès qu’il foule une pelouse. Chaque frappe de bourrin ratée par le Brésilien – que rien ne semble intéresser d’autre que de canarder les buts adverses, sans égard pour sa position, celle des défenseurs adverses, ou même les mouvements de ses coéquipiers – revient à appliquer strictement ce principe fondateur du Shadok way of life . Alors, à la 87 e minute, quand le pauvre Ionuț Radu s’est légèrement troué en laissant passer cette frappe pas folichonne mais assez puissante du buteur rhodanien, il n’a pas seulement relancé ce huitième de finale de Ligue Europa. Il a surtout, bien malgré lui, rendu ses lettres de noblesse à une philosophie jusqu’alors méprisée, en témoignent les commentaires de pisse-froid critiquant les dernières prestations de l’espoir madrilène.…

Par Baptiste Brenot pour SOFOOT.com

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