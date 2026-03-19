Sans victoire depuis novembre, un entraîneur prend la porte

Le VG qu finit mal. Les saisons se suivent et se ressemblent pour la Berrichonne de Châteauroux. Le club de National pensait avoir touché le fond en descendant en troisième division au printemps 2021, que nenni. Il était rétrogradé administrativement à l’été 2023, puis sportivement en 2025. Encore repêché en National cette saison, la fin d’été et l’automne furent heureuses, aussi bien dans le jeu que dans les résultats, mais la suite fut une grande dégringolade pour Valentin Guichard et ses hommes.

La présidence du club a donc décidé de la « mise à pied » de l’ancien coach de Jura Sud. À 35 ans, il était plus jeune coach des trois premières divisions françaises. Sans victoire depuis début novembre en National , le club berrichon reste quinzième du Championnat, mais a subi la défaite de trop ce mardi sur la pelouse du Stade briochin (0-2). « Cette équipe est malade depuis un moment , a reconnu l’entraîneur au micro de Bip TV. La soirée a été très difficile. » . La Berri compte toujours un point d’avance sur QRM, premier relégable, et est trois points devant le Stade briochin, dernier. Il restera huit rencontres pour éviter une relégation au nouvel entraîneur.…

UL pour SOFOOT.com