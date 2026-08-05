Un joueur meurt foudroyé en Thaïlande

À 24 ans, Safwan Awae est mort après avoir été foudroyé lors d’un match de troisième division thaïlandaise, mardi. L’attaquant évoluait au Yala FC depuis seulement une semaine, alors qu’il avait brillé sous les couleurs du Pattani FC la saison passée. « La Fédération présente ses plus sincères condoléances à sa famille, à ses amis et à son club en ces moments difficiles » , a communiqué la Fédération thaïlandaise après le drame.

Le bilan aurait pu être encore plus lourd puisque trois autres joueurs ont été transférés à l’hôpital après avoir été également frappés par la foudre. Un coéquipier de Safwan Awae avait tenté de le réanimer, en vain. Le match se disputait dans le district de Su-ngai Kolok, dans la province de Narathiwat.…

EL pour SOFOOT.com