Manchester United dit adieu à deux gardiens
Au revoir, merci. Manchester United va se séparer d’Altay Bayındır (28 ans) et de Ra de k Vítek ( 22 ans) qui signent respectivement au Celta Vigo et à Middlesbrough, selon CBS Sports. Le premier, arrivé en 2023 pour concurrencer un certain André Onana à l’époque, est prêté en Galice avec une option d’achat d’environ 4 millions d’euros.
Un peu d’argent dans les caisses
Le second reste quant à lui au pays puisqu’ après une année en prêt à Bristol , le portier tchèque retrouvera la deuxième division britannique, cette fois-ci sous les couleurs de Middlesbrough.…
AC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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