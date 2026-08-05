« Il doit partir » : Luis Figo dézingue Gianni Infantino

Et ça continue ! Tous les acteurs du foot mondial s’unissent pour tirer dans le même sens : en direction de Gianni Infantino. La balle de Luis Figo, envoyée à travers une tribune publiée dans le Daily Mail , n’était clairement pas perdue. Le Ballon d’or 2000 estime que le président de la FIFA a dépassé les bornes et qu’il doit aussitôt démissionner : « Infantino doit partir. Il est trop tard pour sauver sa dignité, mais il n’est pas trop tard pour sauver le football . Il doit partir. Maintenant. »

« Vil, trompeur et intéressé »

Figo a même attaqué Infantino frontalement, jugeant qu’il est « ce qu’il y a de plus vil, de plus trompeur et de plus lâchement intéressé » . Je dirai même plus : « Il est d’une bassesse, d’une duplicité et d’un égoïsme lâche sans précédent à mes yeux. » C’est violence, mais ça joue !…

EL pour SOFOOT.com