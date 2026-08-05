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Infantino et le bal des hypocrites
information fournie par So Foot 05/08/2026 à 14:27
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Infantino et le bal des hypocrites

Infantino et le bal des hypocrites

Pendant dix ans, Gianni Infantino a pu compter sur une garde rapprochée particulièrement conciliante. Ses souhaits ont toujours été exaucés et les soupçons étaient rapidement balayés d’un revers de main. Jusqu’en juillet 2026 quand, grisé par le Mondial, le président de la FIFA s’est emballé et a ouvert une brèche pour ses ex-alliés devenus rivaux. Voire traîtres.

Comment « je crois que c’est une idée intéressante » peut se transformer en « la décision d’abandonner ce projet était absolument nécessaire » ? Entre 2021 et 2026, les idéaux d’Arsène Wenger ont décidément bien changé. Après avoir défendu l’organisation d’un Mondial tous les deux ans, pour l’amour du jeu et pas du tout de l’argent, évidemment, le Français a enfilé sa cape de chevalier blanc pour se ranger du bon côté de l’histoire face à la polémique d’une potentielle vente de parts de la Coupe du monde à des investisseurs privés. Fidèle soutien de Gianni Infantino depuis plusieurs années, Wenger croit désormais « fermement en une FIFA indépendante qui sert notre sport avec engagement, transparence et intégrité » . C’est cela, oui.

Sacré carré VIP.

C’est quand les rats quittent le navire, qu’on peut mesurer à quel point ils sont nombreux. Carlos Cordeiro, conseiller principal du président Infantino, avait senti le vent tourner avant les autres et claqué la porte en clamant s’opposer « catégoriquement » au projet. Louable. Dans cette même quête de pureté, Kevin Lamour et Mattias Grafström, respectivement numéros 3 et 2 de l’instance mondial, ont publiquement critiqué l’idée, histoire de ne pas être associés trop longtemps avec leur boss. Ça ne les avaient pas gênés jusque-là d’avancer dans l’ombre pour gravir les échelons, au point, pour le Suédois, d’apparaître comme la figure idoine de l’après-Infantino.…

Par Enzo Leanni pour SOFOOT.com

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