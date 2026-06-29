Un joueur japonais victime de dérapages racistes en amont de Brésil-Japon

« Ce n’est plus le Neymar d’avant » En 2026, poser un constat sur le niveau d’un joueur de football suffit pour récolter des dizaines de milliers de commentaires racistes . C’est en tout cas ce qu’a vécu Kento Shiogai, joueur de la sélection japonaise et de Wolfsburg, en amont du choc Brésil – Japon.

Lors d’une question d’un journaliste sur l’écart de niveau entre les deux sélections, le joueur japonais a tempéré en évoquant, très justement, la perte de niveau qu’a récemment connue la Seleção : « Avant, le Brésil était fort, mais aujourd’hui ? » , avant de lancer une petite pique à Neymar. Résultat : des dizaines de milliers de commentaires racistes et xénophobes sont apparus ces dernières heures sous les publications Instagram du joueur. …

ABS pour SOFOOT.com