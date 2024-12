Un joueur du Rapid Vienne violemment agressé par un inconnu

Guido Burgstaller, vétéran du Rapid Vienne et ancien de Schalke 04, a été la cible d’une agression brutale ce week-end dans le centre de Vienne. À 35 ans, celui qui compte 26 sélections avec l’Autriche traverse une période compliquée, son club confirmant lundi qu’il souffre d’une fracture de la base du crâne selon Reuters.

Une agression par un inconnu

D’après le communiqué du Rapid : « Le joueur de 35 ans a été agressé par un inconnu dans le centre-ville de Vienne et a subi une fracture de la base du crâne après une chute provoquée par un coup brutal. » Hospitalisation immédiate à Vienne, soins intensifs et une pause forcée de plusieurs mois loin des terrains. « Burgstaller a été immédiatement examiné et traité en détail dans un hôpital viennois. Malheureusement, il devra y rester quelques jours et ne pourra pas exercer sa profession pendant plusieurs moi s », ajoute le club.…

MJ pour SOFOOT.com