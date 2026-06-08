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Un joueur du Maroc forfait pour la Coupe du monde ?
information fournie par So Foot 08/06/2026 à 12:49

Un joueur du Maroc forfait pour la Coupe du monde ?

Un joueur du Maroc forfait pour la Coupe du monde ?

Ce n’est pas vraiment la nouvelle que les Marocains avaient envie d’entendre à moins d’une semaine d’affronter le Brésil. Noussair Mazraoui et Ez Abde sont incertains pour le choc face à la Seleção , après être sortis sur blessure lors du dernier match amical contre la Norvège dimanche (1-1).

Grosse inquiétude pour Ez Abde

Les deux joueurs se dirigent vers un forfait pour cette première rencontre. Noussair Mazraoui souffre d’une subluxation de l’épaule et devrait être absent au moins dix jours, selon Radio Mars .…

MJ pour SOFOOT.com

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