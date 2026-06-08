Les éléments du passé qui devraient permettre au Real Madrid de retrouver les sommets

Florentino Pérez rempile jusqu'en 2030 à la présidence du Real Madrid et ramène dans ses valises José Mourinho qui doit être officialisé sur le banc merengue dans les prochaines heures. Si cette alliance fleure bon les années 2010 et le passé glorieux des Merengues alors que le Real reste sur une saison blanche, il y a bien d'autres choses à piocher dans l'histoire des Madrilènes pour retrouver les sommets. Tour d'horizon.

→ Faire revenir Zinédine Zidane au club

Le retour de José Mourinho sur le banc du Real Madrid ne doit pas être le seul. Le tacticien portugais a beau avoir remporté deux fois la Ligue des champions avec Porto (2004) et l’Inter Milan (2010), il n’est jamais parvenu à réitérer l’exploit avec la Casa Blanca . Zinédine Zidane si, aussi bien en portant la tunique immaculée (2002) qu’en étant sur le banc merengue (2016, 2017, 2018). Il est même le premier entraîneur à avoir réussi le trois à la suite et face à la menace du Paris Saint-Germain, auteur d’un back-to-back en C1 (2025, 2026), le risque de voir Luis Enrique égaler ce record reste plausible. Ramener Zidane au club, peut importe la place finalement que ce soit sur le banc, parmi le staff du technicien portugais, ou comme simple faire-valoir semble donc indispensable.

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Par Léna Bernard pour SOFOOT.com