Des nouvelles rassurantes pour Christian Eriksen

C’est un ouf de soulagement. Christian Eriksen s’est effondré sur le terrain ce dimanche soir lors d’un match amical entre le Danemark et l’Ukraine, laissant craindre le pire pour le milieu. Depuis cet incident, l a sélection danoise a fait parvenir des nouvelles rassurantes par l’intermédiaire de son médecin, Morten Boesen .

Ce dernier avait d’abord donné des nouvelles dimanche soir afin de tempérer l’inquiétude autour du joueur danois. « Christian va bien et a pu quitter le terrain par ses propres moyens . Son pacemaker a fonctionné comme prévu. Il a été brièvement inconscient, mais a repris conscience très rapidement. » …

OC pour SOFOOT.com