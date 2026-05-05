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Un fan payé pour... regarder les 104 matchs du Mondial
information fournie par So Foot 05/05/2026 à 17:57

Un fan payé pour... regarder les 104 matchs du Mondial

Un fan payé pour... regarder les 104 matchs du Mondial

Job de rêve. La chaîne américaine FOX s’associe à l’expert des offres d’emploi, Indeed, pour recruter un « Chief World Cup Watcher » . Derrière cet affreux intitulé, se cache une réalité qui en ferait saliver plus d’un : l’élu sera rémunéré 50 000 dollars pour regarder les 104 matchs de la Coupe du monde , du 11 juin au 19 juillet. Il s’installera dans un espace de visionnage spécialement aménagé, au cœur de Times Square, à New York.

« Cette Coupe du monde sera un tournoi historique qui mérite un recrutement tout aussi historique , commente Robert Gottlieb, président du marketing chez FOX Sports. Un candidat motivé décrochera le poste de sa vie pour vivre et célébrer chaque histoire, chaque nation et chaque moment exaltant qui définissent ce sport magnifique. » On imagine déjà la séquence où ce fan se mettra torse nu pour célébrer un but du Panama fera le tour des réseaux sociaux.…

QB pour SOFOOT.com

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