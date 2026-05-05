JO 2030: Vincent Roberti proposé au poste de directeur général du comité d'organisation

Le logo des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver 2030

Le préfet de ‌Tarn-et-Garonne Vincent Roberti va être proposé au poste de directeur général ​du comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver 2030 dans les Alpes françaises (Cojop) lors du bureau exécutif de lundi, a annoncé ​mardi le Cojop dans un communiqué.

En cas d'approbation par le bureau exécutif de l'instance, ​Vincent Roberti succéderait à Cyril ⁠Linette, qui a quitté ses fonctions fin février sur fond ‌de "désaccords insurmontables" avec le président Edgar Grospiron.

L'ancien préfet de police de Paris Michel Cadot assure l'intérim depuis le ​19 mars dernier.

"Préfet ‌en exercice, ingénieur de formation, (Vincent) Roberti, ancien directeur général ⁠de grandes collectivités territoriales et ancien directeur d'administration centrale, présente un parcours de grande qualité, marqué par la conduite de projets ⁠complexes, la transformation ‌d'organisations de grande ampleur et la gestion d'environnements institutionnels ⁠sensibles", souligne le comité d'organisation dans son communiqué.

"Le Cojop est ‌convaincu que ses grandes qualités font de (Vincent) Roberti la ⁠personnalité idéale pour mener à bien la livraison ⁠des Jeux olympiques ‌et paralympiques Alpes françaises 2030."

Le Cojop précise que "cette proposition intervient à ​l'issue d'un processus de sélection ‌méthodique, transparent et exigeant".

"Trois profils aux expertises et parcours différents ont été présélectionnés et rencontrés ​par les parties prenantes dans le cadre d'un comité de recrutement dédié."

Parmi les dossiers urgents dont aura la charge ⁠Vincent Roberti en cas de nomination officielle figure la relocalisation du tournoi de hockey masculin après le refus par le maire de Nice Éric Ciotti d'utiliser l'Allianz Riviera, le stade du club de football de l'OGC Nice, comme initialement prévu.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité ​par Benoit Van Overstraeten)