Gianni Infantino favorable à une levée des sanctions contre la Russie
information fournie par So Foot 02/02/2026 à 18:29

Toujours là où on ne l’attend pas. Ce lundi, Gianni Infantino a ouvert la porte à un retour éventuel de la Russie dans le football mondial. Dans un entretien accordé à Sky News , le président de la FIFA a jugé l’exclusion de la sélection et des clubs russes, en vigueur depuis l’invasion de l’Ukraine en février 2022, contre-productive.

« Cette interdiction n’a rien accompli, elle n’a fait qu’engendrer davantage de frustration et de haine […] Permettre à des filles et des garçons russes de jouer au football dans d’autres régions d’Europe serait bénéfique » , a-t-il affirmé.

Sans promettre de réintégration immédiate pour les clubs russes ou la Sbornaïa , privée de la Coupe du monde 2022 et d’Euro 2024, le dirigeant suisse se dit prêt à entamer des discussions.

CM pour SOFOOT.com

Sport
