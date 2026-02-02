Gianni Infantino favorable à une levée des sanctions contre la Russie

« Cette interdiction n’a rien accompli, elle n’a fait qu’engendrer davantage de frustration et de haine […] Permettre à des filles et des garçons russes de jouer au football dans d’autres régions d’Europe serait bénéfique » , a-t-il affirmé.

Sans promettre de réintégration immédiate pour les clubs russes ou la Sbornaïa , privée de la Coupe du monde 2022 et d’Euro 2024, le dirigeant suisse se dit prêt à entamer des discussions. …

CM pour SOFOOT.com