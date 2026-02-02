Himad Abdelli à l'OM, c'est fait

One, two, three, viva Abdelli. Il était arrivé à l’aéroport dans la matinée et il n’y aura eu aucun pépin à la visite médicale ou au moment d’apposer sa signature sur le contrat : Himad Abdelli est un joueur de l’OM.

Une petite indemnité en janvier plutôt qu’un départ libre en juin

Le milieu de terrain quitte Angers pour Marseille, où il a signé un contrat jusqu’en 2030. Le montant du transfert ? Environ trois millions d’euros, pour le joueur de 26 ans qui arrivait en fin de contrat au SCO en juin prochain.…

CG pour SOFOOT.com