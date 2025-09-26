Un joueur de Saint-Étienne rompt son contrat

Il ne pourra pas écrire «Champion de Ligue 2 2025-2026 » dans son palmarès.

Pierre Ekwah rompt son contrat avec Saint-Étienne. Après avoir joué toute la saison dernière avec les Verts, le milieu de terrain est en conflit avec son club depuis cet été. Le Français de 23 ans, venu de Sunderland, ne souhaitait pas jouer en Ligue 2 cette saison, mais Sainté avait quand même décidé de lever l’option d’achat et l’acheter contre six millions d’euros au club anglais. Le joueur est donc resté dans le Forez à la fin du mercato. Il n’a pas joué depuis.…

UL pour SOFOOT.com