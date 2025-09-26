 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Un joueur de Saint-Étienne rompt son contrat
information fournie par So Foot 26/09/2025 à 20:44

Un joueur de Saint-Étienne rompt son contrat

Un joueur de Saint-Étienne rompt son contrat

Il ne pourra pas écrire «Champion de Ligue 2 2025-2026 » dans son palmarès.

Pierre Ekwah rompt son contrat avec Saint-Étienne. Après avoir joué toute la saison dernière avec les Verts, le milieu de terrain est en conflit avec son club depuis cet été. Le Français de 23 ans, venu de Sunderland, ne souhaitait pas jouer en Ligue 2 cette saison, mais Sainté avait quand même décidé de lever l’option d’achat et l’acheter contre six millions d’euros au club anglais. Le joueur est donc resté dans le Forez à la fin du mercato. Il n’a pas joué depuis.…

UL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le stade d'Atalanta change de naming
    Le stade d'Atalanta change de naming
    information fournie par So Foot 26.09.2025 18:08 

    Gasperini parti, l’Atalanta cherche un nouvel équilibre. Et ce jusque dans le naming de son stade. Depuis le début de la saison, New Balance est devenu l’équipementier officielle de l’Atalanta Bergame , mais désormais il habillera également leur maison. L’équipementier ... Lire la suite

  • Yacine Adli rêve toujours des Bleus
    Yacine Adli rêve toujours des Bleus
    information fournie par So Foot 26.09.2025 17:50 

    Ce rêve bleu. Transféré à Al-Shabab contre la somme dérisoire de 7 millions d’euros et dans un relatif anonymat au début du mois de septembre, Yacine Adli s’acclimate tout doucement au championnat saoudien, dans lequel il a déjà disputé trois matchs, plus un de ... Lire la suite

  • Quelques jours avant d’affronter le PSG, le FC Barcelone perd deux nouveaux cadres
    Quelques jours avant d’affronter le PSG, le FC Barcelone perd deux nouveaux cadres
    information fournie par So Foot 26.09.2025 17:47 

    Attention : le prochain Barça-PSG sera peut-être une rencontre de Youth League. À quelques jours du choc de Ligue des champions contre le PSG, le FC Barcelone vient d’ajouter deux joueurs à sa liste de blessés. Le gardien Joan Garcia (ménisque du genou) et Raphinha ... Lire la suite

  • Le prochain PSG-OM se jouera... au Koweït
    Le prochain PSG-OM se jouera... au Koweït
    information fournie par So Foot 26.09.2025 17:21 

    L’OM et le PSG se retrouvent dans le Golfe. Le 8 janvier prochain se déroulera le Trophée des champions , qui oppose le champion de France (le Paris Saint-Germain) et son dauphin (l’Olympique de Marseille). Depuis 2009, et à l’exception des éditions 2020 et 2023, ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank