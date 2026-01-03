 Aller au contenu principal
Un joueur de QRM grièvement brûlé à Crans-Montana
information fournie par So Foot 03/01/2026 à 16:50

Un joueur de QRM grièvement brûlé à Crans-Montana

Un joueur de QRM grièvement brûlé à Crans-Montana

Ce premier week-end de l’année est placé sous le signe de l’émotion, dans plusieurs pays d’Europe, suite à l’incendie survenu à Crans-Montana (Suisse) il y a trois jours. Plusieurs footballeurs ont été directement impliqués : Tahirys Dos Santos (Metz), le Luxembourgeois Eliot Thelen (Pesara) et Hugo Hare (QRM). Le club normand a confirmé que son joueur, âgé de 19 ans, avait été blessé dans un communiqué publié ce samedi. Selon le Paris-Normandie , il serait grièvement brûlé au visage et aux mains .

« L’ensemble du club est particulièrement affecté par les blessures qui ont touché Hugo Hare, joueur de notre équipe R1 à l’Association QRM , lit-on sur le site des Léopards. Pour traverser cette période difficile, ce sont nos présidents, la direction, tous nos membres, salariés, équipes et bénévoles qui apportent leur soutien à l’entourage d’Hugo , en plus de toutes celles et ceux affectés de près ou de loin par l’événement. Nous demandons par ailleurs à chacun et chacune d’entre vous de bien vouloir respecter la vie privée d’Hugo et ses proches. »

QB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
