Un joueur de Millwall victime de racisme après un carton rouge

Encore une fois, des racistes parasitent le football… Le défenseur de Millwall, Zak Sturge, a été victime de racisme sur Instagram . Dans un communiqué, le club londonien explique que « des insultes visant la couleur de peau ont été envoyées à Zak (Sturge) depuis deux comptes Instagram : l’un depuis la Belgique, l’autre au Mexique ».

Certainement conscients de leur réputation, le club insiste « qu’il ne semble y avoir aucun lien avec les supporters de Millwall » et condamne ces comportements. C’est la deuxième fois cette saison qu’un joueur de Millwall est victime de tels actes .…

EA pour SOFOOT.com