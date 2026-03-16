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Un joueur de Millwall victime de racisme après un carton rouge
information fournie par So Foot 16/03/2026 à 14:47

Un joueur de Millwall victime de racisme après un carton rouge

Un joueur de Millwall victime de racisme après un carton rouge

Encore une fois, des racistes parasitent le football… Le défenseur de Millwall, Zak Sturge, a été victime de racisme sur Instagram . Dans un communiqué, le club londonien explique que « des insultes visant la couleur de peau ont été envoyées à Zak (Sturge) depuis deux comptes Instagram : l’un depuis la Belgique, l’autre au Mexique ».

Certainement conscients de leur réputation, le club insiste « qu’il ne semble y avoir aucun lien avec les supporters de Millwall » et condamne ces comportements. C’est la deuxième fois cette saison qu’un joueur de Millwall est victime de tels actes .…

EA pour SOFOOT.com

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