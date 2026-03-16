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Quand Jonathan Tah est à deux doigts de se tromper de vestiaire
information fournie par So Foot 16/03/2026 à 15:37

Quand Jonathan Tah est à deux doigts de se tromper de vestiaire

Quand Jonathan Tah est à deux doigts de se tromper de vestiaire

Les vieilles habitudes ont la vie dure. Réduit à 9 contre 11, le Bayern Munich a dû se contenter qu’un match nul (1-1) dans le choc de la 26 e journée de Bundesliga contre le Bayer Leverkusen, ce samedi. Jonathan Tah , le défenseur du Bayern, est revenu à la BayArena pour la première fois depuis son départ de Leverkusen l’été dernier.

L’international allemand, malheureux sur le but de son ancien club , s’est fait remarquer après l’échauffement : au moment de regagner les vestiaires, il était tout proche de rentrer dans celui… du Bayer Leverkusen . Se rendant compte de son erreur, Tah s’est rapidement précipité en direction du bon vestiaire .…

CT pour SOFOOT.com

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