Un joueur de Ligue 2 en état de mort cérébrale à la suite d'une noyade
Un joueur de Ligue 2 est en état de mort cérébrale à la suite d’une noyade dans le Rhône, comme l’annonce BFMTV. L’accident s’est produit ce lundi à 17h30, dans la commune de Caluire-et-Cuire, alors que la victime âgée d’une vingtaine d’années nageait avec deux amis. Ces derniers ont pu être réanimés. Une enquête a été ouverte par le parquet de Lyon.…
AB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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