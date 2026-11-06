Un joueur de Ligue 1 a joué dans un clip de Magic System

Il y a de la magie dans l’air. Titulaire depuis le début de saison à Brest, Pathé Mboup a été convoqué pour la première fois en équipe nationale. Avant que le Sénégalais ne soit appelé par son sélectionneur Patrick Vieira, l’attaquant brestois a joué dans le célèbre clip de Magic System, Magic in the Air , il y a douze ans. Un tube de la dernière décennie visionné 564 millions de fois sur Youtube, soit à des années-lumière des audiences du SB29 en Ligue 1.

« Allez Allez allez, levez les mains en l’air »

Alors qu’il avait onze piges, le jeune Mboup était apparu dans ce clip. RMC Sports nous apprend qu’il y joue le rôle du petit garçon vêtu du maillot jaune de l’Armor FC , une académie de football pour les jeunes au Sénégal à Diamniadio partenaire du Stade brestois 29. Douze ans plus tard, le voilà sélectionné avec les Lions de la Teranga. …

MBC pour SOFOOT.com