Un ancien de l’OM arrêté par la police après s'être baladé avec… un arc et des flèches

Un ancien de l’OM arrêté par la police après s'être baladé avec… un arc et des flèches

Pas une flèche. L’ancien piston de l’OM Amar Dedic a eu la brillante idée de se balader dans la campagne anglaise muni d’un arc et de quelques flèches .

Le Bosnien était accompagné d’un ami au moment de son escapade hautement intellectuelle avant de se faire reprendre de volée par les autorités anglaises qui ont déployé six voitures de patrouille, dont certaines appartenant à l’armée, selon les informations de The Telegraph .…

MB pour SOFOOT.com