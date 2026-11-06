Un hommage à Jesús de Miguel interrompu par une musique d'Avicii

Mais taisez-vous ! À l’aube du coup d’envoi de Getafe-Brighton en Ligue Europa Conférence jeudi soir, les joueurs des deux équipes se sont réunis dans le rond central pour une minute de silence en hommage à Jesús de Miguel, décédé mardi des suites d’un choc violent en plein match. Le maillot du numéro 9 était, par ailleurs, posé au milieu du rectangle vert.

Chute

Cette minute de recueillement a tristement été interrompue par la sono du stade Coliseum. D’un coup, la musique Levels d’Avicii, un son festif de surcroît, a retenti pendant trois secondes. En somme, le DJ de l’enceinte de Getafe est passé complètement à côté de son avant-match. Une sale soirée pour le club madrilène qui s’est ensuite incliné 1-0 contre Brighton.…

MBC pour SOFOOT.com