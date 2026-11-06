Lille s'offusque après la suspension de son président

Les Dogues aboient contre l’arbitrage. La commission d’appel de la FFF a sanctionné Olivier Létang de six mois de suspension, dont deux avec sursis, de toute fonction officielle. Le président du LOSC est sanctionné pour son pétage de plombs du mois d’août : il s’était vivement emporté contre l’arbitrage à l’issue du nul contre le PSG. Lille a réagi à cette décision dans un communiqué jeudi soir, indiquant engager « toutes les voies de recours nécessaires » pour la contester.

Lille contrarié

Le club nordiste ajoute dans des propos rapportés par L’Équipe : «Olivier Létang prend acte de la décision de la commission supérieure d’appel de la Fédération française de football et la déplore; La FFF était absente lors de cette commission et n’a pas pris d’écritures. La décision fut émise dans un temps très court, laissant supposer que la sanction était déjà préparée. De façon tout à fait inédite à l’encontre d’un dirigeant du foot français qui n’a en l’espèce ni menacé, ni agressé, ni injurié de membres du corps arbitral. C ette sanction soulève une question plus large. Sanctionner un président qui demande davantage d’exigence et de transparence à la direction de l’arbitrage envoie un signal inquiétant à tous ceux qui veulent faire progresser le football français. Olivier Létang n’est pas sanctionné pour des menaces ou des injures, puisqu’il n’y en a eu aucune. Il l’est pour avoir posé des questions et refusé le statu quo. Il continuera à le faire. » …

MBC pour SOFOOT.com