La France s'amuse contre la Grèce à l'Euro de cécifoot
Sept buts marqués, un encaissé, deux victoires et aucune défaite : l’équipe de France soigne son entrée en lice pour ces championnats d’Europe de cécifoot, qui se déroulent à Strasbourg .
Un match décisif contre l’Allemagne
Les Bleus n’ont laissé aucune chance à la Grèce, en étrillant 3-0 leur adversaire du jour. Homme du match, Babacar Niang a planté un beau triplé, conclu par un penalty parfaitement réalisé. Les joueurs de Toussaint Akpweh sont solidement installés à la première place du groupe A, après leur victoire inaugurale contre l’Angleterre.…
ABS pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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