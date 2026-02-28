Un joueur de Fribourg se fait engueuler sur Instagram parce qu’il est nul dans Football Manager

Kamoulox ? Même pas, c’est juste l’Angleterre. Ce vendredi soir, un dénommé Jesse, supporter de Southampton, a posté un tweet dans lequel il partage un bref échange avec l’attaquant germano-croate du SC Fribourg Igor Matanovic . Délire de groupie ? Que nenni ! Le twittos anglais est simplement allé lui dire sa façon de penser.

Contexte : comme des dizaines de milliers d’autres geeks dans le monde, Jesse a une passion pour le jeu Football Manager. Et apparemment, Matanovic ne répond pas à ses exigences d’entraîneur virtuel. Prenant le taureau par les cornes, il lui a écrit le message suivant : « Mec, tu es tellement nul sur FM ! Pendant ma première saison, tu étais bon avec tes 10 buts en 14 matchs, mais pour la deuxième, tu n’arriverais pas à marquer à travers une porte coulissante. S’il te plaît, r essaisis-toi avant que Nathan Lowe [avant-centre des Wycombe Wanderers, NDLR] ne devienne mon premier choix d’attaquant. Cordialement, Sir Jesse. »…

JD pour SOFOOT.com