 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Julián Alvarez délivre l’Atlético en toute fin de match
information fournie par So Foot 01/03/2026 à 00:07

Julián Alvarez délivre l’Atlético en toute fin de match

Julián Alvarez délivre l’Atlético en toute fin de match

Oviedo 0-1 Atlético de Madrid

But : Alvarez (90 e +4)

Peut-être avait-il vu comment faire en regardant Romelu Lukaku délivrer le Napoli face à la laterne rouge. Ou peut-être a-t-il banalement fait la sieste ou siroté du maté tout l’aprem. Reste que Julián Alvarez a une nouvelle fois délivré l’Atlético de Madrid en marquant le seul et unique du match face au Real Oviedo à la 94 e minute de jeu au bout du temps additionnel.…

JF pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank