Julián Alvarez délivre l’Atlético en toute fin de match
Oviedo 0-1 Atlético de Madrid
But : Alvarez (90 e +4)
Peut-être avait-il vu comment faire en regardant Romelu Lukaku délivrer le Napoli face à la laterne rouge. Ou peut-être a-t-il banalement fait la sieste ou siroté du maté tout l’aprem. Reste que Julián Alvarez a une nouvelle fois délivré l’Atlético de Madrid en marquant le seul et unique du match face au Real Oviedo à la 94 e minute de jeu au bout du temps additionnel.…
JF pour SOFOOT.com
