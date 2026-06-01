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Un joueur de D2 équatorienne renversé par une voiturette de soigneurs
information fournie par So Foot 01/06/2026 à 10:08

Un joueur de D2 équatorienne renversé par une voiturette de soigneurs

Un joueur de D2 équatorienne renversé par une voiturette de soigneurs

En voilà encore un qui a eu son permis dans un Kinder Surprise. C’est une scène qui va sans doute pas nous réconforter avec la Serie B équatorienne, mais lors de la rencontre entre Liga de Portoviejo et El Nacional, Edison Caicedo a été percuté par un véhicule d’assistance (ou voiturette de golf pour les intimes). Une scène qui s’est déroulée à la 71 e minute de jeu alors que le bolide évacuait un autre de ses coéquipiers, alors que le joueur n’avait pas regardé avant de traverser…

🚑❌A Edison Caicedo jugador de Liga de Portoviejo lo atropelló el carrito de asistencia médica en pleno partido ante El Nacional. Salió el blooper de la semana en la Serie B de Ecuador ⚽️🇪🇨 📽️Zapping Sports pic.twitter.com/giwTKq9uUp…

EM pour SOFOOT.com

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