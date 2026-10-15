Un joueur de Birmingham en supporter de Fenerbahçe à Villa Park

« Mon meilleur ennemi c’est toi ». En déplacement sur la pelouse d’Aston Villa mercredi soir pour la deuxième journée de Ligue des champions, les ultras de Fernerbahçe ont eu la belle surprise de voir au sein de leur cortège un joueur de… Birmingham City, le rival des Villans. En effet, malgré un combo cagoule-casquette-doudoune pour tenter de passer incognito, le défenseur nigérian Bright Osayi-Samuel a été repéré par les fans turcs, qui, amusés, ont décidé de filmer la séquence.

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OC pour SOFOOT.com