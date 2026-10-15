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Safonov et Donnarumma : les étoiles contraires
information fournie par So Foot 15/10/2026 à 02:20

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Safonov et Donnarumma : les étoiles contraires

Safonov et Donnarumma : les étoiles contraires

Mis en lumière sur la pelouse de l'Etihad Stadium, Gianluigi Donnarumma et Matvey Safonov ont été deux acteurs remarqués du choc entre City et le PSG. La pièce est tombée du côté parisien, parce que l'Italien a trop joué avec le feu, mais l'histoire aurait pu être bien différente tant ces deux gardiens ne semblent pas être maîtres de leur destin.

Ça ne se joue à pas grand chose le foot. C’était vrai hier, ça l’est aujourd’hui, ça le sera aussi demain. Tout comme le fait que pour aller loin, pour construire une grande équipe, il faut un grand gardien. Avec Gianluigi Donnarumma d’abord, puis Matvey Safonov, Paris a réussi l’exploit de se hisser par deux fois sur le toit de l’Europe du football, au point de devenir une grande équipe, sans que l’on soit capable de classer les deux compères dans le top de leur catégorie. Et c’est peu dire que ce Manchester City-PSG à l’Etihad Stadium, lieu de retrouvailles, ne pourra trancher la question. Grand gardien ou dernier rempart en état de grâce ? L’orgie de foot de ce mercredi a simplement confirmé que le destin de ces deux joueurs se joue souvent à pile ou face.

Baraka, charisme, ces choses-là…

En parlant de destins, les leurs se sont longtemps croisés à Paris, quand Safonov a cru renverser la hiérarchie puis s’est s’accommodé du banc, avant de réussir son coup un an plus tard. Dans la capitale, chacun a connu ses moments de gloire, ses moments de doute aussi, finissant pourtant par être considéré comme un artisan majeur dans la conquête de la coupe aux grandes oreilles. Sur la pelouse mancunienne, c’est leur manque de personnalité qui a fini par ressurgir, plus pour l’un que pour l’autre.…

Par Julien Faure pour SOFOOT.com

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