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Mourinho se paye encore la ligue espagnole
information fournie par So Foot 15/10/2026 à 01:30

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Mourinho se paye encore la ligue espagnole

Mourinho se paye encore la ligue espagnole

José fâché. Malgré la folle remontada du Real Madrid sur la pelouse de la Roma mercredi soir, José Mourinho en avait gros sur la patate et a décidé de vider son sac en conférence de presse. Dans son collimateur : la ligue espagnole de football. Interrogé sur les raisons du naufrage madrilène pendant 80 minutes, le coach portugais a rapidement basculé vers un autre sujet et a pointé du doigt le timing de l’annonce de la suspension de Vinicius, consécutive à son carton rouge reçu samedi face à Villarreal. « Est-il normal qu’un joueur apprenne, deux heures avant le match, qu’il va écoper de quatre matchs de suspension ? N’auraient-ils pas pu l’annoncer maintenant, demain matin ? En portugais, on dit : « Un chat caché dont la queue dépasse ». Il me semble que désormais, le chat n’est plus caché » , s’est indigné le Mou’.

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