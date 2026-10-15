 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Comment ne pas t'aimer, Ousmane Dembélé
information fournie par So Foot 15/10/2026 à 00:58

Ajouter Boursorama à vos sources

Comment ne pas t'aimer, Ousmane Dembélé

Comment ne pas t'aimer, Ousmane Dembélé

Il y a le terrain, où Ousmane Dembélé a fait le boulot ce mardi soir contre Manchester City avec le PSG, et le reste. Sa manière de répondre aux critiques, son humour, sa simplicité et le fait d'avoir compris les règles du jeu pour un footballeur de son standing. Franchement, on voudrait plus de Dembouz dans ce sport.

Quand il est arrivé au micro de Canal+, une vingtaine de minutes après une nouvelle soirée européenne folle, Ousmane Dembélé n’avait pas seulement le sourire parce que son PSG venait de s’imposer sur la pelouse de Manchester City (2-4). Le Ballon d’or en titre, au moins pendant dix jours encore, avait surtout envie de se marrer. Ce n’est pas la première chose que l’on retient après un match enivrant comme celui de ce mardi soir, où on pourrait parler de ce que peut devenir Désiré Doué ces prochaines années, de la première demi-heure quasiment parfaite des Parisiens et de tout ce qui n’a pas marché, aussi, puisqu’un match de foot dure plus de 90 minutes et n’est jamais totalement maîtrisé. C’est pourtant ce qu’on voulait noter, quelques minutes après avoir pris son pied devant ce joli spectacle qui s’est prolongé en dehors du pré grâce à un type dont on aime le naturel et qu’on a aimé voir grandir depuis plus de dix ans maintenant.

Ne chassez pas son naturel

Il a beau avoir déçu, comme trop souvent, avec l’équipe de France pendant la trêve internationale, Dembélé reste Dembélé et il vient toujours nous rappeler qu’il serait bête de ne pas aimer ce qu’il est et ce qu’il représente. À l’Etihad Stadium, après quelques jours de pause accordés par Luis Enrique, ce bon vieux « Dembouz » a fait ce qu’il sait faire depuis deux ans : se montrer décisif au bon moment. Il faut regretter de ne pas avoir le droit de voir plus souvent l’une des stars de notre championnat à l’œuvre le week-end et les chiffres du début de saison montrent que le numéro 10 parisien préfère les soirs de semaine. En Ligue 1, c’est 4 matchs pour 1 passe décisive ; en Ligue des champions, c’est 2 matchs pour 3 buts et 3 passes décisives, après son festin contre le Slovan Bratislava en ouverture. Contre Manchester City, Dembélé n’a pas été le plus spectaculaire (90% de passes réussies dans le camp de City, cela dit) et il ne sera peut-être jamais Yamal – même si on a le droit de se souvenir de ses débuts dingues à Rennes, quand il avait 18 ans –, mais il a retrouvé le chemin des filets en plaçant sa tête après un une-deux en longueur avec D

Par Clément Gavard pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Safonov et Donnarumma : les étoiles contraires
    Safonov et Donnarumma : les étoiles contraires
    information fournie par So Foot 15.10.2026 02:20 

    Mis en lumière sur la pelouse de l'Etihad Stadium, Gianluigi Donnarumma et Matvey Safonov ont été deux acteurs remarqués du choc entre City et le PSG. La pièce est tombée du côté parisien, parce que l'Italien a trop joué avec le feu, mais l'histoire aurait pu être ... Lire la suite

  • Mourinho se paye encore la ligue espagnole
    Mourinho se paye encore la ligue espagnole
    information fournie par So Foot 15.10.2026 01:30 

    José fâché. Malgré la folle remontada du Real Madrid sur la pelouse de la Roma mercredi soir, José Mourinho en avait gros sur la patate et a décidé de vider son sac en conférence de presse. Dans son collimateur : la ligue espagnole de football. Interrogé sur les ... Lire la suite

  • Pardon, mais cette formule de Ligue des champions a un avantage : la folie
    Pardon, mais cette formule de Ligue des champions a un avantage : la folie
    information fournie par So Foot 15.10.2026 01:14 

    Avec une moyenne supérieure à quatre pions par match, cette deuxième journée de Ligue des champions a établi un nouveau record de buts dans son histoire. Un moyen d'adouber la nouvelle formule, son lâcher-prise et son absence de calculs ? Pas seulement. 78 buts ... Lire la suite

  • Un joueur de Birmingham en supporter de Fenerbahçe à Villa Park
    Un joueur de Birmingham en supporter de Fenerbahçe à Villa Park
    information fournie par So Foot 15.10.2026 00:56 

    « Mon meilleur ennemi c’est toi ». En déplacement sur la pelouse d’Aston Villa mercredi soir pour la deuxième journée de Ligue des champions, les ultras de Fernerbahçe ont eu la belle surprise de voir au sein de leur cortège un joueur de… Birmingham City, le rival ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank