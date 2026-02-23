Un joueur amateur amateur d’Istanbul sauve une mouette de la mort grâce à un massage cardiaque
Quand on vous dit qu’il n’est jamais trop tard pour apprendre les gestes qui sauvent…
Ce week-end personne, ou presque, n’a fait attention au match entre Mevlanakapı Güzelhisarspor et İstanbul Yurdumspor . C’est bien dommage, car cette rencontre comptant pour le titre d’İstanbul 1. Amatör Ligi a été une illustration parfaite de l’expression « tous les héros ne portent pas de cape. » …
JD pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
