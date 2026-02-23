Les Bleus ont obtenu un demi-million d’euros de prime après leur qualification au Mondial 2026
La prime de l’indécence…
Ce lundi soir, L’Equipe révèle que les joueurs et le staff de la sélection nationale ont obtenu une sacrée prime pour leur qualification à la Coupe du monde 2026 qui se tiendra du 11 juin au 19 juillet 2026 au Canada, au Mexique et aux Etats-Unis. Montant du chèque : 550 000 euros. …
JD pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
