Benjamin Sesko délivre Manchester United face à Everton
Everton 0-1 Manchester United
But : Sesko (71 e ) pour les Red Devils
Plus d’informations à venir… …
JD pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
Benjamin Sesko délivre Manchester United face à Everton
But : Sesko (71 e ) pour les Red Devils
Plus d’informations à venir… …
JD pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
Ce qui ne l’a pas empêché d’être présent sur la pelouse. Auteur d’une prestation solide en défense face à Everton ce lundi soir, Leny Yoro va devoir faire du covoiturage pour rentrer chez lui après la victoire aux forceps de son Manchester United. Et pour cause, ... Lire la suite
Le Mans 1-1 Guingamp Buts : Gueye (29 e ) pour les Sarthois // Sidibe (58 e ) pour l’En Avant L’effet Courtois n’a pas eu lieu.… JD pour SOFOOT.com
La prime de l’indécence… Ce lundi soir, L’Equipe révèle que les joueurs et le staff de la sélection nationale ont obtenu une sacrée prime pour leur qualification à la Coupe du monde 2026 qui se tiendra du 11 juin au 19 juillet 2026 au Canada, au Mexique et aux ... Lire la suite
Quand on vous dit qu’il n’est jamais trop tard pour apprendre les gestes qui sauvent… Ce week-end personne, ou presque, n’a fait attention au match entre Mevlanakapı Güzelhisarspor et İstanbul Yurdumspor . C’est bien dommage, car cette rencontre comptant pour le ... Lire la suite
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer