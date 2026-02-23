Chicharito et la philosophie du singe

A ne pas confondre avec la Psychanalyse du singe , d’Hubert-Félix Thiéfaine.

Depuis ses dernières sorties toxiques, au cours desquelles il nous a appris que les femmes « éradiquent la masculinité en rendant la société hypersensible » et feraient mieux de se concentrer sur « la procréation, le ménage et l’entretien de la maison », Javier « Chicharito » Hernandez n’avait plus vraiment fait reparler de lui.…

JD pour SOFOOT.com