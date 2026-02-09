 Aller au contenu principal
Un jeune joueur du Havre écrit une belle histoire
09/02/2026

Un jeune joueur du Havre écrit une belle histoire

Un jeune joueur du Havre écrit une belle histoire

Un monstre de la tête ! Selon L’Équipe , le défenseur central du Havre, Stephan Zagadou, est entré dans l’histoire du club grâce à son but inscrit ce dimanche lors de la victoire à domicile (2-1) contre Strasbourg. Avec cette réalisation, il est devenu le plus jeune buteur du HAC en Ligue 1 depuis la saison 1947-1948, à 17 ans et 107 jours.

Le premier défenseur né en 2008 à marquer dans les cinq grands championnats

Une performance remarquable : non seulement il est le plus jeune buteur havrais depuis près de 80 ans, mais il est également le premier défenseur né en 2008 ou après à marquer dans l’un des cinq grands championnats .…

JE pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
