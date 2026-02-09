Le Stade rennais se sépare de Habib Beye

Cette fois, le couperet est tombé. Trois mois après être sorti d’une crise qui avait failli lui coûter sa tête, Habib Beye n’a pas résisté à celle de l’hiver et du début d’année au Stade rennais, dont il n’est plus l’entraîneur.

« Le Stade Rennais F.C. a engagé une procédure à l’endroit de son entraîneur principal Monsieur Habib Beye et de ses adjoints Messieurs Olivier Saragaglia, Sébastien Bichard et Yann Cavezza, a communiqué le club ce lundi midi. Dans l’attente de la décision à venir, les entraînements de l’équipe professionnelle seront assurés par Sébastien Tambouret, Pierre-Alexandre Lelièvre et Maxime Le Marchand jusqu’à nouvel ordre. » …

CG pour SOFOOT.com