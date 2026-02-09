 Aller au contenu principal
Le Stade rennais se sépare de Habib Beye
information fournie par So Foot 09/02/2026 à 13:28

Cette fois, le couperet est tombé. Trois mois après être sorti d’une crise qui avait failli lui coûter sa tête, Habib Beye n’a pas résisté à celle de l’hiver et du début d’année au Stade rennais, dont il n’est plus l’entraîneur.

« Le Stade Rennais F.C. a engagé une procédure à l’endroit de son entraîneur principal Monsieur Habib Beye et de ses adjoints Messieurs Olivier Saragaglia, Sébastien Bichard et Yann Cavezza, a communiqué le club ce lundi midi. Dans l’attente de la décision à venir, les entraînements de l’équipe professionnelle seront assurés par Sébastien Tambouret, Pierre-Alexandre Lelièvre et Maxime Le Marchand jusqu’à nouvel ordre. »

CG pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
