Joan Laporta démissionne de la présidence du Barça… pour mieux se représenter

Dura lex, sed lex . Obligé de quitter son poste afin de pouvoir présenter sa candidature à sa propre réélection, Joan Laporta a annoncé sa démission de la présidence du Barça , ce lundi. « Conformément à l’article 42.f des statuts du FC Barcelone, le président Joan Laporta a démissionné de son poste afin de pouvoir se présenter aux élections du conseil d’administration » , peut-on lire dans le communiqué publié par le club. Ces nouvelles élections se tiendront le 15 mars prochain .

