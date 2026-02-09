 Aller au contenu principal
Joan Laporta démissionne de la présidence du Barça… pour mieux se représenter
information fournie par So Foot 09/02/2026 à 14:24

Dura lex, sed lex . Obligé de quitter son poste afin de pouvoir présenter sa candidature à sa propre réélection, Joan Laporta a annoncé sa démission de la présidence du Barça , ce lundi. « Conformément à l’article 42.f des statuts du FC Barcelone, le président Joan Laporta a démissionné de son poste afin de pouvoir se présenter aux élections du conseil d’administration » , peut-on lire dans le communiqué publié par le club. Ces nouvelles élections se tiendront le 15 mars prochain .

Laporta and part of the Board resign in order to stand for re-election All the details 👇 🔗 https://t.co/8ACkzRbwr5 pic.twitter.com/vIwRFU1xCq…

TB pour SOFOOT.com

