Joan Laporta démissionne de la présidence du Barça… pour mieux se représenter
Dura lex, sed lex . Obligé de quitter son poste afin de pouvoir présenter sa candidature à sa propre réélection, Joan Laporta a annoncé sa démission de la présidence du Barça , ce lundi. « Conformément à l’article 42.f des statuts du FC Barcelone, le président Joan Laporta a démissionné de son poste afin de pouvoir se présenter aux élections du conseil d’administration » , peut-on lire dans le communiqué publié par le club. Ces nouvelles élections se tiendront le 15 mars prochain .
Laporta and part of the Board resign in order to stand for re-election All the details 👇 🔗 https://t.co/8ACkzRbwr5 pic.twitter.com/vIwRFU1xCq…
TB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer