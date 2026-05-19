 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Un Italien succède à Sylvinho sur le banc de l'Albanie
information fournie par So Foot 19/05/2026 à 16:22

Un Italien succède à Sylvinho sur le banc de l'Albanie

Un Italien succède à Sylvinho sur le banc de l'Albanie

Un vent de fraîcheur italien dans les Balkans. La Fédération albanaise de football a présenté, ce mardi matin, le successeur de Sylvinho au poste de sélectionneur de l’équipe nationale d’Albanie : Rolando Maran . À 62 ans, l’entraîneur italien, passé par le Chievo, Cagliari et le Genoa, vivra sa première expérience sur un banc international .

CT pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Toulouse acte le départ de plusieurs joueurs
    Toulouse acte le départ de plusieurs joueurs
    information fournie par So Foot 19.05.2026 16:09 

    Du balai ! Le Téfécé va connaître un sacré ménage cet été. Le club de la cité des violettes a acté le départ de six joueurs en fin de contrat, à travers un message posté sur les réseaux sociaux. En effet, Kjetil Haug, Alex Domínguez, Warren Kamanzi, Pape Bemba ... Lire la suite

  • Entre le Portugal et la France, Éli Junior Kroupi a fait son choix
    Entre le Portugal et la France, Éli Junior Kroupi a fait son choix
    information fournie par So Foot 19.05.2026 15:51 

    Bien tenté, mais c’est raté ! À l’instar de Didier Deschamps et Carlo Ancelotti juste avant lui, le sélectionneur du Portugal Roberto Martinez a dévoilé ce mardi après-midi sa liste tant attendue pour le Mondial en Amérique du Nord. Si les gros noms sont bel et ... Lire la suite

  • Mondial-2026: Neymar signe son grand retour avec le Brésil
    Mondial-2026: Neymar signe son grand retour avec le Brésil
    information fournie par AFP Video 19.05.2026 15:44 

    Neymar, meilleur buteur de tous les temps du Brésil, fait un retour surprise dans la Seleçao pour le Mondial-2026, rejoignant ainsi l'équipe nationale après près de trois ans d'absence.

  • Un derby reprend 19 heures plus tard en Suède
    Un derby reprend 19 heures plus tard en Suède
    information fournie par So Foot 19.05.2026 15:34 

    Le temps additionnel risque d’être salé. Örgryte recevait, ce lundi à 18h30, l’IFK Göteborg pour le compte de la huitième journée du championnat suédois. Une première pour ce derby depuis 2009 , car Örgryte vient seulement de remonter en première division. Problème ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank