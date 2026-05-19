Un Italien succède à Sylvinho sur le banc de l'Albanie
Un vent de fraîcheur italien dans les Balkans. La Fédération albanaise de football a présenté, ce mardi matin, le successeur de Sylvinho au poste de sélectionneur de l’équipe nationale d’Albanie : Rolando Maran . À 62 ans, l’entraîneur italien, passé par le Chievo, Cagliari et le Genoa, vivra sa première expérience sur un banc international .
CT pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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