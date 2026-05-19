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Toulouse acte le départ de plusieurs joueurs
information fournie par So Foot 19/05/2026 à 16:09

Toulouse acte le départ de plusieurs joueurs

Toulouse acte le départ de plusieurs joueurs

Du balai ! Le Téfécé va connaître un sacré ménage cet été. Le club de la cité des violettes a acté le départ de six joueurs en fin de contrat, à travers un message posté sur les réseaux sociaux. En effet, Kjetil Haug, Alex Domínguez, Warren Kamanzi, Pape Bemba Diop (de retour à Strasbourg qui l’avait prêté), Frank Magri et Noah Lamandi ne joueront plus avec le TFC la saison prochaine.

Une fin de saison, c’est aussi le temps des au revoir. Merci Kjetil, Frank, Warren, Demba, Alex et Noah 💜 Pour votre engagement, votre état d’esprit et tout ce que vous avez donné pour le maillot violet. Merci pour tout, et bonne route à tous ! pic.twitter.com/sriENWkp7v…

EM pour SOFOOT.com

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