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Entre le Portugal et la France, Éli Junior Kroupi a fait son choix
information fournie par So Foot 19/05/2026 à 15:51

Entre le Portugal et la France, Éli Junior Kroupi a fait son choix

Entre le Portugal et la France, Éli Junior Kroupi a fait son choix

Bien tenté, mais c’est raté ! À l’instar de Didier Deschamps et Carlo Ancelotti juste avant lui, le sélectionneur du Portugal Roberto Martinez a dévoilé ce mardi après-midi sa liste tant attendue pour le Mondial en Amérique du Nord. Si les gros noms sont bel et bien présents, une surprise avait émergé dans la presse portugaise ces dernières heures concernant une convocation inattendue d’Elie Junior Kroupi .

Vous avez du mal à suivre ? Ok, on vous explique : même si l’ancien Lorientais possède la nationalité française et qu’il a même déjà évolué avec les Espoirs, il est sélectionnable avec la Seleção grâce à sa mère qui est… portugaise .…

VM pour SOFOOT.com

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