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40 000 supporters lensois annoncés au Stade de France
information fournie par So Foot 19/05/2026 à 17:11

40 000 supporters lensois annoncés au Stade de France

40 000 supporters lensois annoncés au Stade de France

À Saint-Denis, ce seront les Corons ! 40 000 supporters lensois devraient être présents au stade de France pour assister à la finale de la Coupe de France face à l’OGC Nice prévue ce vendredi, selon les informations de RMC Sport. Pour remplir la moitié de l’enceinte de la ville des Rois, les Lensois devraient rejoindre la capitale à bord de 70 bus et cinq trains affrétés pour l’occasion. Pour éviter certaines rixes comme lors de la finale opposant le PSG et Lyon en 2024, les forces de l’ordre ont fixé des points de rendez-vous aux convois de supporters pour organiser une escorte policière jusqu’aux abords du stade.

Moins de 20 000 Niçois

EM pour SOFOOT.com

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