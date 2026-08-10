Un international slovène rejoint Saint-Étienne

La dream team continue de s’agrandir. En plus d’un nombre d’abonnements record pour un club de Ligue 2 et d’une victoire nette contre Sochaux pour démarrer sa saison (3-0), Sainté enchaîne les perles au mercato. En plus du maestro danois Jakob Breum et du défenseur central Sohaib Naïr, le Forez à la sauce KSV donne de gros moyens pour remonter au plus vite en Ligue 1. Enième exemple avec une septième recrue dans ce mercato, en la personne de Tamar Svetlin.

Tombé du Celje

Régulièrement appelé en équipe de Slovénie, le milieu de vingt-cinq ans demeure un joueur très à l’aise pour porter le ballon, capable de joueur sur une aile comme meneur de jeu en retrait. Une polyvalence qu’il a notamment fait profiter au club de Celje, devenant un élément-clé d’Albert Riera.…

MP pour SOFOOT.com