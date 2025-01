Un international français va entraîner Madagascar

Le CM en feu.

Corentin Martins s’est engagé avec la sélection de Madagascar pour un an. L’ancien international français a l’objectif de qualifier l’île pour la Coupe du monde 2026, ce qui serait une première. L’ancien milieu offensif d’Auxerre sort de deux expériences en Algérie, dans les clubs du Paradou et au Belouizdad. Il avait également pris les rênes de la Lybie et de la Mauritanie et sait où il arrive : « mon choix de venir ici n’est pas un choix lié au financier. C’est l’endroit où je vais peut-être gagner le moins de ma carrière. » Les Malgaches avaient réussi à disputer la CAN 2019 pour la première fois de leur histoire, avant qu’une période d’instabilité ne secoue le foot local.…

UL pour SOFOOT.com