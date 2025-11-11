Un international brésilien a un problème cardiaque

Il regarde trop jouer sa sélection.

L’international brésilien Oscar a un problème cardiaque. Il l’a découvert lors de tests physiques réalisés avec son club, le São Paulo FC. Le milieu de 34 ans s’est rendu à l’hôpital dans la foulée. Le club a commenté son état de santé, parlant d’une « complication cardiaque » . « Le joueur a ensuite été transporté à l’hôpital, où son état est actuellement stable et où il reste sous observation pour des examens complémentaires visant à préciser le diagnostic » a précisé son club dans un communiqué. Après huit ans à gagner beaucoup d’argent en Chine, l’ancien de Chelsea est revenu l‘hiver dernier dans son club formateur. Il n’a joué que six fois depuis, après plusieurs blessures aux ischios, à la cuisse, et un peu partout dans le corps. São Paulo FC est huitième du championnat brésilien.…

UL pour SOFOOT.com